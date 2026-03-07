La UC cayó ante O'Higgins y dejó ir la chance de convertirse en el nuevo puntero

Universidad Católica cayó 0-1 ante O'Higgins en el Estadio El Teniente por la sexta fecha y dejó pasar la oportunidad de quedar como líder exclusivo de la Liga de Primera tras la caída de Deportes Limache.

El primer tiempo fue muy disputado, con oportunidades para los dos equipos. El local dominó ciertos pasajes del juego, pero en el minuto 38 Francisco González armó una gran jugada individual que Bastián Yáñez definió con categoría para abrir el marcador y llevar la ventaja al descanso.

También, en la primera parte se vivió una jugada pólemica, protagonizada por Cristian Cuevas que le dio un fuerte codazo en el rostro a Francisco González y que solo fue amonestada por tarjeta amarilla, siendo protestada por toda la banca de O'Higgins.

En el segundo tiempo, el cuadro precordillerano salió con todo en busca del empate, pero los locales se defendieron con orden, manejaron bien la posesión y generaron mayor peligro para ampliar la ventaja. De esta forma, con un equipo mixto por la acumulación de partidos, consiguieron romper una racha negativa de tres derrotas al hilo.

Con este resultado, Universidad Católica perdió la chance de quedar como puntero del torneo y se mantuvo en el cuarto lugar con 10 puntos, permitiéndole a Colo Colo ser el nuevo líder gracias a su victoria contra Audax Italiano.

Por el lado de O'Higgins, el equipo escaló hasta el octavo lugar con nueve unidades y llegará con buen anímo a su crucial resolución internacional.

El siguiente partido del "Capo de Provincia" será el duelo de vuelta por la tercera fase de la Copa Libertadores ante Deportes Tolima en Colombia el miércoles a las 21:30 horas, por su parte los "Cruzados" se medirán como local ante Everton el sábado 14 de marzo a las 20:30 horas.