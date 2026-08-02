La UC lamentó dura caída ante Deportes Concepción y se alejó del liderato en la Liga de Primera

Universidad Católica lamentó una dura derrota por 3-0 ante Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la fecha 17 de la Liga de Primera y se alejó en la lucha por el título del torneo nacional.

En la primera parte, los locales fueron superiores: manejaron el balón y fueron incisivos a la hora de atacar, ya que al minuto ocho lograron ponerse en ventaja a través de Joaquín Montecinos. Pese a este golpe, los "Cruzados" fueron en busca del empate, pero fueron sorprendidos con otro tanto convertido por Joaquín Larrivey (31').

En la segunda parte, los dirigidos por Daniel Garnero salieron con otra actitud y fueron en busca de la igualdad, mientras los locales apostaban al contragolpe, manejando la diferencia en el marcador. Ante la desesperación de los "Cruzados", lograron anotar el tercero del encuentro a través de Norman Rodríguez (69').

En los minutos finales, uno de los refuerzos para la segunda rueda en los lilas, Fernando Romero decretaba la goleada pero el tanto termino siendo anulado por posición fuera de juego.

Con este resultado, Deportes Concepción escaló hasta el décimo lugar de la tabla de posiciones con 20 puntos, mientras que Universidad Católica se mantuvo en el segundo puesto con 27 unidades, a 15 del puntero Colo Colo.

El siguiente partido de los "Cruzados" será de local ante Cobresal el viernes 7 de agosto a las 20:30 horas, por su parte el "León de Collao" recibirá a Universidad de Concepción en el clásico de la ciudad el domingo 9 de agosto a las 12:30 horas.

Ficha de Deportes Concepción vs. Universidad Católica