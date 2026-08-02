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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La UC lamentó dura caída ante Deportes Concepción y se alejó del liderato en la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "Cruzados" quedaron a 15 puntos de Colo Colo en la tabla de posiciones.

La UC lamentó dura caída ante Deportes Concepción y se alejó del liderato en la Liga de Primera
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Universidad Católica lamentó una dura derrota por 3-0 ante Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la fecha 17 de la Liga de Primera y se alejó en la lucha por el título del torneo nacional.

En la primera parte, los locales fueron superiores: manejaron el balón y fueron incisivos a la hora de atacar, ya que al minuto ocho lograron ponerse en ventaja a través de Joaquín Montecinos. Pese a este golpe, los "Cruzados" fueron en busca del empate, pero fueron sorprendidos con otro tanto convertido por Joaquín Larrivey (31').

En la segunda parte, los dirigidos por Daniel Garnero salieron con otra actitud y fueron en busca de la igualdad, mientras los locales apostaban al contragolpe, manejando la diferencia en el marcador. Ante la desesperación de los "Cruzados", lograron anotar el tercero del encuentro a través de Norman Rodríguez (69').

En los minutos finales, uno de los refuerzos para la segunda rueda en los lilas, Fernando Romero decretaba la goleada pero el tanto termino siendo anulado por posición fuera de juego.

Con este resultado, Deportes Concepción escaló hasta el décimo lugar de la tabla de posiciones con 20 puntos, mientras que Universidad Católica se mantuvo en el segundo puesto con 27 unidades, a 15 del puntero Colo Colo.

El siguiente partido de los "Cruzados" será de local ante Cobresal el viernes 7 de agosto a las 20:30 horas, por su parte el "León de Collao" recibirá a Universidad de Concepción en el clásico de la ciudad el domingo 9 de agosto a las 12:30 horas.

 

Ficha de Deportes Concepción vs. Universidad Católica

  • D. CONCEPCIÓN (3): Nicolás Araya; Dilan Varas, Fausto Grillo, Norman Rodríguez, Ariel Cáceres; Yonathan Rodríguez (69' Fernando Martínez), Mario Sandoval, Jorge Henríquez (78' Cristián Riquelme); Ethan Espinoza (85' Matias Cavalleri), Joaquín Montecinos (67' Fernando Romero), Joaquín Larrivey (79' Diego Acosta) DT: Fernando Díaz
  • UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Dario Melo; Eugenio Mena, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Bernardo Cerezo (85' Agustín Farías); Jhojan Valencia (85' Ignacio Pérez), Fernando Zuqui, Cristián Cuevas (46' Matías Palavecino), Justo Giani (69' Juan Francisco Rossel), Diego Corral (69' Mario Gómez), Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
  • GOLES: 1-0: 10' Joaquín Montecinos (CON); 2-0: 31' Joaquín Larrivey (CON); 3-0: 69' Norman Rodríguez (CON)
  • TARJETAS AMARILLAS: 8' Bernardo Cerezo (UC); 26' Yonathan Rodríguez (CON); 30' Jhojan Valencia (UC); 55' Fausto Grillo (CON); 66' Branco Ampuero (UC); 90+3' Juan Ignacio Díaz (UC)
  • TARJETAS ROJAS: No hubo.
  • ÁRBITRO: Diego Flores.
  • ESTADIO: "Ester Roa", Concepción

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