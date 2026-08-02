Sistema frontal: Paseo Wheelwright de Valparaíso sigue cerrado por daños
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El Paseo Wheelwright de Valparaíso fue cerrado como consecuencia de los destrozos que dejaron las intensas lluvias y fuertes marejadas que azotaron a la región en medio del sistema frontal en la zona centro-norte del país de hace una semana.
La Municipalidad de Valparaíso informó que el cierre continúa de manera indefinida, y se mantiene prohibido tanto el tránsito peatonal como en bicicleta por el sector.
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