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Sistema frontal: Paseo Wheelwright de Valparaíso sigue cerrado por daños

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El Paseo Wheelwright de Valparaíso fue cerrado como consecuencia de los destrozos que dejaron las intensas lluvias y fuertes marejadas que azotaron a la región en medio del sistema frontal en la zona centro-norte del país de hace una semana.

La Municipalidad de Valparaíso informó que el cierre continúa de manera indefinida, y se mantiene prohibido tanto el tránsito peatonal como en bicicleta por el sector.

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