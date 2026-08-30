La UC recibe a O'Higgins con la misión de retomar la posición de escolta en la tabla

Este lunes 31 de agosto, desde las 20:45 horas (00:45 GMT), la fecha 21 de la Liga de Primera culminará con el interesante duelo entre Universidad Católica y O'Higgins en el Claro Arena.

Los "Cruzados" tratarán de aprovechar el traspié de Universidad de Chile ante Universidad de Concepción para volver al segundo lugar del torneo, medio de la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores. Mientras, los rancagüinos quieren volver a los triunfos luego de una seguidilla lejos de los abrazos que les ha significado un retroceso en clasificación.

La UC viene de cortar sus malos resultados del último tiempo con un 2-1 ante Coquimbo Unido en su duelo pendiente de la jornada 19; aunque sostuvo las dudas en cuanto al nivel de juego.

"La Franja" llega tercera, empatada a 33 puntos con Everton y Palestino, y con la posibilidad de sobrepasar a la U (36) por diferencia de gol, ya que Católica suma +14 y los azules +11.

Se espera que Daniel Garnero inicie con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, el refuerzo José García Basso, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Por el lado celeste, O'Higgins viene de tres partidos consecutivos sin saber de victorias en la Primera División, aunque su más reciente duelo fue un festejo de 3-1 ante Deportes Recoleta por Copa Chile a mitad de semana.

En la Liga de Primera el "Capo de Provincia" cayó con Deportes Limache (1-3), empató 2-2 con Colo Colo y sucumbió de local ante Palestino (0-1).

El equipo de Lucas Bovaglio es undécimo con los mismos 24 puntos de Deportes La Serena y Huachipato, siendo necesario sumar para no seguir acercándose a la zona de descenso, abierta por Cobresal con 21.

El duelo en San Carlos de Apoquindo arrancará a las 20:45 horas con arbitraje de Juan Lara y podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.