Delegación de Los Ríos inicia gestiones para financiar cuartel de Bomberos en Los Lagos tras incendio

La Delegación presidencial de Los Ríos inició gestiones para financiar un cuartel provisorio de Bomberos en la comuna de Los Lagos, luego que un incendio consumiera las instalaciones de la Tercera Compañía el 25 de agosto.

Las gestiones realizadas junto al Subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, contemplan un financiamiento máximo de 173 millones de pesos y una superficie aproximada de 160 metros cuadrados.

El proyecto también considera oficinas, baños, una sala de reuniones y la posibilidad de incorporar un segundo carro.

"Comenzamos a hacer las gestiones para buscar recursos y financiamiento para la construcción de lo que será la Tercera Compañía de Bomberos para Los Lagos. Agradecemos a todos los equipos que han colaborado con el diseño inicial", dijo la delegada presidencial de Los Ríos, Vicky Carrasco.

"Si bien es una propuesta, vamos a ir trabajando con los equipos técnicos de manera paralela para tener un diseño definitivo. Es un monto que bordea los 173 millones de pesos y sus metros cuadrados son 160 aproximadamente. Esto viene directamente en beneficio de nuestros vecinos de la comuna de Los Lagos, porque sabemos que el servicio de Bomberos no se puede detener en la comuna", aseveró.

La directora de la Tercera Compañía de Bomberos de Los Lagos, Angie Calisto, valoró la propuesta: "Me voy muy contenta. Yo sé que mis bomberos y bomberas, al recibir esta noticia, se les va a subir aún más la motivación de poder seguir. Llevamos dos días de este trágico incendio, pero seguimos con la frente en alto para seguir entregando nuestro trabajo hacia la comunidad", expresó.