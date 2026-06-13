La UC recibe a U. de Concepción con la misión de cerrar la primera rueda en el podio

Este domingo 14 de junio, Universidad Católica y Universidad de Concepción cierran su primera rueda en la Liga de Primera con el choque que protagonizarán en el Claro Arena desde las 17:00 horas.

Los "cruzados" llegan con 23 puntos y la misión de ganar para aprovechar el traspié de Coquimbo Unido (24) y retomar el segundo puesto de la tabla, además de sostener su lugar en el podio tras la victoria de Palestino (24).

El equipo de Daniel Garnero viene de un agridulce 5-1 sobre Cobresal, que pese a lo abultado del marcador no bastó para evitar la eliminación en la fase de grupos de la Copa de la Liga.

La UC tendrá múltiples bajas para este encuentro, como la del suspendido Vicente Bernedo y el lesionado Eugenio Mena. Con ese escenario, alistó un once con Darío Melo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L'Huillier; Fernando Zuqui,Jimmy Martínez, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri, Justo Giani.

Al frente estará un "Campanil" que viene de dos empates consecutivos en el torneo de Primera División, pero con 19 puntos puede dar un gran salto hasta zona de Copa Sudamericana, que cierran Ñublense y Everton (22).

La última contienda del conjunto estudiantil penquista fue una caída de 2-1 ante Ñublense por la Copa de la Liga; torneo donde ya estaba previamente eliminado.

Cabe recordar que la UdeC tendrá la sensible ausencia del centrodelantero Cecilio Waterman, quien se encuentra en el Mundial 2026 junto a la selección de Panamá.

El arbitraje en San Carlos de Apoquindo estará a cargo de Héctor Jona. Podrás seguir los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.