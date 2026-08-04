Universidad de Chile anunció la renovación de Bianneider Tamayo

Universidad de Chile confirmó la renovación de contrato del defensa venezolano Bianneider Tamayo, quien extendió su estadía en el cuadro laico hasta fines de 2029.

"Estoy muy feliz, he disfrutado bastante la instancia en este hermoso Club, que me ha acogido de una manera muy linda. Agradezco seguir confiando en mí y por esta nueva oportunidad", destacó el futbolista.

Además, el zaguero añadió que: "En lo personal me siento muy bien, con mucha confianza. Gracias a Dios he podido sumar muchos minutos y he tenido el respaldo del cuerpo técnico y los jugadores. Eso ha sido gratificante y fructífero para mí".

Tamayo, quien llegó en 2024 al elenco estudiantil, fue cedido a Unión Española en 2025, debutando con el conjunto azul durante esta temporada, en la cual ha disputado 15 encuentros, marcando su primer gol ante O'Higgins por la Liga de Primera.