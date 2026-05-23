La UC y Colo Colo se citan en un clásico importante para la zona alta de la tabla

Este domingo 24 de mayo, la fecha 13 de la Liga de Primera tendrá su plato fuerte en San Carlos de Apoquindo con el gran duelo entre Universidad Católica y Colo Colo.

El clásico 189 entre "cruzados" y "caciques" tendrá gran relevancia en los primeros puestos, pues la UC es cuarta con 20 puntos y tiene la misión de acercarse al elenco colocolino con 27 unidades y que aspira a estirar su distancia como puntero.

"La Franja" llega encendida con una racha invicta de cuatro partidos, siendo su más reciente desafío el valioso 2-0 sobre Barcelona SC que los dejó punteros de grupo de Copa Libertadores de cara a la última fecha.

En la previa, el DT Daniel Garnero destacó la entrega de Fernando Zampedri por jugar a mitad de semana con una máscara pese a la fractura nasal que sufrió en la victoria ante Deportes Limache.

Por su lado, el central Branco Ampuero vio positivamente la exigencia de un calendario apretado para el equipo y apuntó: "Estos partidos son distintos, con matices diferentes. Todos quieren estar, esperamos que sea un espectáculo. Poco me importa la forma, solo quiero ganar y acercarnos en la tabla".

Aunque luego de este encuentro la UC irá a sellar la clasificación internacional ante Boca Juniors en La Bombonera, se prevé que la UC vaya con equipo estelar.

El probable 11 precordillerano es con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

En contraparte, Colo Colo tiene tres victorias consecutivas en la Liga de Primera, viniendo de golear por 6-2 a Ñublense en el Estadio Monumental.

La principal contingencia alba fue extrafutbolística con un desastroso "arengazo" no autorizado que se salió de control con la acción de Carabineros para despejar la avenida Marathon; lo que provocó enfrentamientos con los barristas.

De vuelta a la cancha, el técnico Fernando Ortiz señaló: "Más allá de que sea un clásico de nuestra liga, la institución siempre afronta todos los partidos como si fuera el más importante en su momento".

Arturo Vidal, en tanto, avisó que está enfocado en el equipo luego del escándalo tras recibir 50 millones de pesos a una casa de cambios; que finalmente se devolvieron. El volante también avisó que "tiene muy bien estudiado" a Zampedri para marcarlo.

Colo Colo tendrá contingente completo salvo las conocidas lesiones a largo plazo de Marcos Bolados y Fernando de Paul. Maximiliano Romero se recuperó y entró en la citación, asomando como suplente.

Se espera que el "popular" inicie con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeison Rojas, Alvaro Madrid, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Javier Correa.

El encuentro en el Claro Arena comenzará a las 18:00 horas (22:00 GTM) con arbitraje de José Cabero y podrás seguir todos los detalles en la cobertura Minuto a Minuto de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.