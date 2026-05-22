Garnero valoró el compromiso de Zampedri: No es común que juegue después de una fractura

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, hizo la previa del partido que el cuadro cruzado afrontará este domingo ante Colo Colo, y resaltó la importancia de Fernando Zampedri para el equipo luego de que el delantero jugase enmascarado tras una fractura nasal.

"Fernando es un referente en el plantel y en el club. Si optamos porque ayer jugase sabiendo lo que le pasó es porque es muy importante. Es porque él quería estar, no es común que después de una fractura juegue. Él sabía que podía pasar lo que pasó", expresó Garnero en la conferencia de prensa conjunta organizada por la ANFP y donde además participaron Branco Ampuero, Arturo Vidal y Fernando Ortiz.

De cara al equipo que parará el domingo, Garnero evitó adelantar una formación, aunque aclaró que "la verdad es que vamos a ver cómo llegan mañana".

"Hoy fue muy bueno el entrenamiento, sin jugadores golpeados. Sabemos que tenemos un calendario muy apretado con tres partidos importantes y el plantel debe estar listo para lo que le toque, así es que mañana vamos a terminar resolviendo", expresó.

"Zampedri terminó bien. Dijo que le costó de entrada, pero que después se fue adaptando, Seba (Arancibia) tiene una luxación en el dedo y está inmovilizado. Juan (Díaz) hizo un entrenamiento más intenso y está evolucionando y mucho mejor que antes del partido de ayer", añadió.