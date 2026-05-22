Ampuero palpitó el clásico ante Colo Colo: Poco me importa la forma, solo quiero ganar

El zaguero de Universidad Católica Branco Ampuero hizo la previa del partido que el cuadro cruzado afrontará este domingo ante Colo Colo por la Liga de Primera, y adelantó que la prioridad es ganar "como sea" para acercarse al cuadro albo en la tabla de posiciones.

"Para nosotros es muy relevante el partido del domingo. Estar disponible es importante para nosotros, es lo que le gusta al jugador de fútbol. Para todos es ideal jugar cada tres días. En lo anímico venimos en alza con el triunfo ante Limache, sumamos puntos importantes para quedar líderes en la Copa y ahora se viene un partido que será muy importante para los dos equipos. Ellos son los punteros, tienen una buena diferencia y nuestro deseo es poder acortarla", señaló el defensor en conferencia de prensa.

Respecto al momento ofensivo del cuadro albo, Ampuero reconoció el poderío del rival, pero priorizó el resultado por sobre el juego estético: "Colo Colo viene de marcar muchos goles, pero estos partidos son distintos, con matices diferentes. Todos quieren estar, esperamos que sea un espectáculo, que se pueda disfrutar y estar a la altura de lo que pide el hincha. Nuestra expectativa es ganar; poco me importa la forma, solo quiero ganar el domingo y acercarnos en la tabla", expresó.

Al momento de analizar el funcionamiento colectivo de la UC esta temporada, el central apuntó a la necesidad de encontrar mayor solidez defensiva sin perder el poder de ataque.

"Una de las primeras diferencias es que el año pasado éramos un equipo más sólido en defensa. Este año nos han marcado más de lo habitual, pero también hemos marcado mucho más. Estamos en busca del equilibrio, de que nos conviertan menos goles, sabiendo de la calidad de delanteros que tenemos con (Fernando) Zampedri, (Justo) Giani y (Clemente) Montes, y eso lo sostiene el grupo. Estamos contentos con el rendimiento, pero siempre hay cosas que mejorar y corregir", explicó.

Finalmente, Ampuero fue categórico al rechazar la idea de rotar futbolistas o postergar compromisos debido a la doble competencia, proyectando de inmediato el cruce ante Boca Juniors tras el duelo con los albos.

"No se puede dosificar. A través de los años siempre se pone el mismo tema: dosificar, postergar partidos, y se ha demostrado con creces que ese no es el camino, mira a Coquimbo. Eso debe dejarse de lado, buscar la excusa. Estamos a disposición de lo que viene; ahora pensar en Colo Colo y el domingo en la noche ya pensar en lo que será Boca", concluyó.