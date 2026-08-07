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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 18 en la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Los resultados de la fecha 18 en la Liga de Primera
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La Liga de Primera 2026 continúa desde este viernes 7 de agosto con el desarrollo de la fecha 18

Sigue su desarrollo en vivo y online en Cooperativa.cl:

Domingo 9 de agosto

  • Deportes Concepción 1-0 Universidad de Concepción. Finalizado. Estadio "Ester Roa".

1-0: 45+5' Joaquín Larrivey (CON)

  • O'Higgins 1-2 Deportes Limache. Segundo tiempo. Estadio El Teniente.

0-1: 8' Dylan Escobar (LIM); 0-2: 20' Jean Meneses (LIM); 1-2: 62' Luis Pavez

Sábado 8 de agosto

  • Huachipato 1-4 Everton. Finalizado. Estadio Huachipato.

0-1: 21' Julián Alfaro (EVE); 0-2: 34' Alan Medina (EVE); 0-3: 40' Alan Medina, de penal (EVE); 1-3: 45+2' Lionel Altamirano (HUA); 1-4: 51' Nicolás Montiel (EVE)

0-1: 66' Felipe Chamorro (SER); 1-1: 90+5' Pablo Rodríguez (COQ)

Lunes 10 de agosto

  • Audax Italiano vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Viernes 7 de agosto

1-0: 60' Guillermo Pacheco, en contra (UC); 2-0: 90+4' Fernando Zampedri (UC)

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