Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la fecha 18 en la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue la acción del fútbol chileno en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue la acción del fútbol chileno en vivo y online por Cooperativa.cl.
La Liga de Primera 2026 continúa desde este viernes 7 de agosto con el desarrollo de la fecha 18
Sigue su desarrollo en vivo y online en Cooperativa.cl:
1-0: 45+5' Joaquín Larrivey (CON)
0-1: 8' Dylan Escobar (LIM); 0-2: 20' Jean Meneses (LIM); 1-2: 62' Luis Pavez
0-1: 21' Julián Alfaro (EVE); 0-2: 34' Alan Medina (EVE); 0-3: 40' Alan Medina, de penal (EVE); 1-3: 45+2' Lionel Altamirano (HUA); 1-4: 51' Nicolás Montiel (EVE)
0-1: 66' Felipe Chamorro (SER); 1-1: 90+5' Pablo Rodríguez (COQ)
1-0: 60' Guillermo Pacheco, en contra (UC); 2-0: 90+4' Fernando Zampedri (UC)