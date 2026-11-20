Con la pelea por el "Chile 2", el descenso y el clásico de Colo Colo y Universidad Católica, La Liga de Primera desrrolla su fecha 28 este fin de semana.

Sábado 21 de noviembre

Coquimbo Unido 2-1 Everton. Finalizado. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

0-1: 8' Nicolás Montiel (EVE); 1-1: 10' Luis Riveros (COQ); 2-1: 90+6' Lucas Pratto, de penal (COQ)

O'Higgins vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio El Teniente

Estadio El Teniente Universidad de Concepción vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Domingo 22 de noviembre

Huachipato vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio Huachipato

Estadio Huachipato Colo Colo vs. Universidad Católica. 18:00 horas. Estadio Monumental

Estadio Monumental Deportes Limache vs. Deportes La Serena. 20:30 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Viernes 20 de noviembre

Cobresal 3-2 Audax Italiano. Finalizado. Estadio El Cobre

1-0: 4' Felipe Villagrán (CSL); 2-0: 23' Julián Brea (CSL); 2-1: 33' Felipe Salomoni (AUD); 3-1: 63' Steffan Pino (CSL); 3-2: 89' Franco Troyansky, de penal (AUD)

Palestino 0-1 Unión La Calera. Finalizado. Estadio Municipal de La Cisterna.

0-1: 90+1' Matías Campos López (ULC)