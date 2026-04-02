Los resultados de la octava fecha de la Liga de Primera
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Este fin de semana vuelve la acción de la Liga de Primera, tras el receso por la Copa de la Liga, con la disputa de la octava fecha.
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Domingo 5 de abrl:
0-1: 68' Alvaro Madrid (CC)
1-0: 49' Fabián Hormazábal (UCH); 2-0: 55' Maximiliano Guerrero (UCH); 3-0: 67' Javier Altamirano (UCH); 4-0: 90+3' Agustín Arce (UCH)
Lunes 6 de abril:
Jueves 2 de abril:
1-0: 9' Justo Giani (UC); 1-1: 22' César Munder (PAL); 2-1: 32' Matías Palavecino (UC); 3-1: 63' Justo Giani ; 4-1: 65' Fernando Zampedri (UC); 5-1: 71' Clemente Montes (UC); 6-1: 90' Fernando Zampedri (UC)
Viernes 3 de abril:
1-0: 37' Alejandro Azócar (COQ); 1-1: 57' Julián Brea (COB); 2-1: 61' Nicolás Johansen (COQ); 3-1: 73' Cristián Zavala (COQ); 3-2: 75' Benjamin Valenzuela (COB)
1-0: 12' Martín Maturana (OHI); 1-1: 17' Giovani Chiaverano (AUD): 2-1: 49' Francisco González (OHI)
Sábado 4 de abril:
1-0: 18' Daniel Castro (LIM); 2-0: 54' Joaquín Montecinos (LIM); 3-0: 77' Marcos Arturia (LIM); 4-0: 86' Flavio Moya (LIM)