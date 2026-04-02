Los resultados de la octava fecha de la Liga de Primera

Este fin de semana vuelve la acción de la Liga de Primera, tras el receso por la Copa de la Liga, con la disputa de la octava fecha.

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Domingo 5 de abrl:

0-1: 68' Alvaro Madrid (CC)

Universidad de Chile 4-0 Deportes La Serena. Finalizado. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 49' Fabián Hormazábal (UCH); 2-0: 55' Maximiliano Guerrero (UCH); 3-0: 67' Javier Altamirano (UCH); 4-0: 90+3' Agustín Arce (UCH)

Lunes 6 de abril:

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio CAP. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Jueves 2 de abril:

Universidad Católica 6-1 Palestino. Finalizado. Claro Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 9' Justo Giani (UC); 1-1: 22' César Munder (PAL); 2-1: 32' Matías Palavecino (UC); 3-1: 63' Justo Giani ; 4-1: 65' Fernando Zampedri (UC); 5-1: 71' Clemente Montes (UC); 6-1: 90' Fernando Zampedri (UC)

Viernes 3 de abril:

Coquimbo Unido 3-2 Cobresal. Finalizado. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 37' Alejandro Azócar (COQ); 1-1: 57' Julián Brea (COB); 2-1: 61' Nicolás Johansen (COQ); 3-1: 73' Cristián Zavala (COQ); 3-2: 75' Benjamin Valenzuela (COB)

O'Higgins 2-1 Audax Italiano. Segundo tiempo. Estadio El Teniente. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 12' Martín Maturana (OHI); 1-1: 17' Giovani Chiaverano (AUD): 2-1: 49' Francisco González (OHI)

Sábado 4 de abril:

Deportes Limache 4-0 Unión La Calera. Finalizado. Estadio "Lucio Fariña". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 18' Daniel Castro (LIM); 2-0: 54' Joaquín Montecinos (LIM); 3-0: 77' Marcos Arturia (LIM); 4-0: 86' Flavio Moya (LIM)