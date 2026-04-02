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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la octava fecha de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Este fin de semana vuelve la acción de la Liga de Primera, tras el receso por la Copa de la Liga, con la disputa de la octava fecha.

Sigue los resultados en vivo y online junto a Cooperativa.cl:

Domingo 5 de abrl:

0-1: 68' Alvaro Madrid (CC)

1-0: 49' Fabián Hormazábal (UCH); 2-0: 55' Maximiliano Guerrero (UCH); 3-0: 67' Javier Altamirano (UCH); 4-0: 90+3' Agustín Arce (UCH)

Lunes 6 de abril:

  • Huachipato vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio CAP. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Jueves 2 de abril:

1-0: 9' Justo Giani (UC); 1-1: 22' César Munder (PAL); 2-1: 32' Matías Palavecino (UC); 3-1: 63' Justo Giani ; 4-1: 65' Fernando Zampedri (UC); 5-1: 71' Clemente Montes (UC); 6-1: 90' Fernando Zampedri (UC)

Viernes 3 de abril:

1-0: 37' Alejandro Azócar (COQ); 1-1: 57' Julián Brea (COB); 2-1: 61' Nicolás Johansen (COQ); 3-1: 73' Cristián Zavala (COQ); 3-2: 75' Benjamin Valenzuela (COB)

1-0: 12' Martín Maturana (OHI); 1-1: 17' Giovani Chiaverano (AUD): 2-1: 49' Francisco González (OHI)

Sábado 4 de abril:

1-0: 18' Daniel Castro (LIM); 2-0: 54' Joaquín Montecinos (LIM); 3-0: 77' Marcos Arturia (LIM); 4-0: 86' Flavio Moya (LIM)

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