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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Liga de Primera
Marcador Virtual: Colo Colo vs. Deportes Concepción
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Domingo, 13 de Septiembre de 2026 - 🕑17:30 horas
Estadio Monumental
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
-
-
-
Árbitro: Diego Flores
Deportes Concepción
DT:
Fernando Díaz
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Liga de Primera
Domingo, 13 de Septiembre de 2026 - 🕑17:30 horas
Estadio Monumental
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
-
-
-
Árbitro: Diego Flores
Deportes Concepción
DT:
Fernando Díaz
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
13/09/2026, 17:30 horas
Lugar
Estadio Monumental
Árbitro
Diego Flores
Alineaciones
Colo Colo
Deportes Concepción
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Colo Colo
Deportes Concepción
Tarjetas Amarillas
Colo Colo
Deportes Concepción
Tarjetas Rojas
Colo Colo
Deportes Concepción
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