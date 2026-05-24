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| Liga de Primera
Marcador Virtual: Universidad Católica vs. Colo Colo
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Fecha 13
Claro Arena
24/05/2026, 18:00 hrs.
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
-
-
-
Árbitro: José Cabero
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
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Por
✉️ Francisco Cubillos
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Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
24/05/2026, 18:00 hrs.
Lugar
Claro Arena
Árbitro
José Cabero
Alineaciones
Universidad Católica
Colo Colo
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