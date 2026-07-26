Sistema frontal afectará la Región de Valparaíso con precipitaciones y ráfagas de viento

Un nuevo evento meteorológico afectará a la Región de Valparaíso a partir de este lunes, proyectando lluvias, intensas ráfagas de viento y probables tormentas eléctricas tanto en comunas del litoral como en los sectores interiores de la zona central.

Según se detalló, en comunas costeras como Valparaíso y San Antonio podrían registrarse cerca de 20 mm de agua caída, además de ráfagas de viento y condiciones de inestabilidad atmosférica.

Ante el deterioro de las condiciones del tiempo en la zona costera, las autoridades marítimas emitieron una alerta técnica enfocada en el tramo comprendido entre la Región de Coquimbo y el litoral central.

"El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informa de un aviso especial por viento de componente norte en el área oceánica, para el sector entre Los Vilos y Algarrobo, vigente hasta el 28 de julio", informó el cabo segundo Franco Torres.

Desde el Centro Zonal de Meteorología Marina se mantiene vigente un aviso especial de viento y marejadas entre Los Vilos y Algarrobo. (FOTO: ATON)

El funcionario detalló la dinámica del fenómeno en alta mar y la costa, explicando que "las condiciones estarán asociadas al paso de un margen frontal inestable, que durante este periodo se espera cielo cubierto variando a parcial, con precipitaciones y chubascos".

"El viento será de la componente nor-noroeste a norte, con intensidad entre 12 a 18 nudos, equivalente a 22 y 33 km/h, principalmente en el área oceánica", puntualizó.

Se prevé que el martes disminuyan las lluvias en el litoral, aunque la inestabilidad se mantendrá en el interior regional. (FOTO: ATON)

Respecto a las condiciones del oleaje, Torres precisó que "en la bahía se presentará marejadilla a marejada, mientras que en el borde costero abierto al oeste se espera rompiente, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución".

Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados por los canales oficiales y adoptar los resguardos necesarios.