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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Presunto "motochorro" murió en accidente de tránsito en Maipú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El choque provocó la muerte de un ciudadano venezolano de 23 años y dejó a su acompañante de 31 años en riesgo vital.

Carabineros y la Fiscalía investigan si ambos participaban en robos por sorpresa bajo la modalidad de "motochorros".

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Durante el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares de procedencia dudosa entre las pertenencias de los accidentados.

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Un joven muerto y otro herido de gravedad dejó un accidente de tránsito ocurrido la noche de este domingo en el sector de Primera Transversal, en la capitalina comuna de Maipú.

La Fiscalía -junto a equipos especializados de Carabineros- indagan las circunstancias del hecho, manejando como principal hipótesis que los involucrados habrían cometido robos por sorpresa momentos antes del choque.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los dos hombres -ambos de nacionalidad venezolana- se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando comenzaron a ser seguidos por una camioneta.

En medio de esa secuencia, el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra una barrera de contención, falleciendo en el lugar a sus 23 años. Su acompañante, de 31 años, fue trasladado a un centro asistencial en riesgo vital.

Respecto a los detalles del caso, la fiscal de flagrancia Occidente, Paz Escobar, indicó que se recibió en primera instancia "información de que circulaban en este sector motocicletas que habrían estado realizando robos por sorpresa, bajo la modalidad conocida como 'motochorros'".

"Las personas lesionadas y fallecidas podrían haber estado participando en este delito, pero son antecedentes que todavía se encuentran en investigación. Se solicitó la concurrencia de OS9, Labocar y SIAT de Carabineros, quienes van a trabajar en aquellas líneas investigativas", explicó la persecutora.

"Las personas que participaron en el accidente fueron encontradas con teléfonos, aproximadamente cuatro celulares. Estamos investigando si algunos pertenecían a ellos u otros de procedencia desconocida. Estamos tratando de ubicar a las aparentes víctimas de los delitos que se estaban cometiendo en el sector", puntualizó.

De forma paralela, Carabineros realiza gestiones para ubicar la camioneta involucrada y empadronar a su conductor, quien abandonó el lugar tras el choque.

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