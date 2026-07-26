Detuvieron a imputado por amenazas de muerte y coronas fúnebres a oficiales de Gendarmería

Carabineros concretó este fin de semana la detención del presunto autor de una serie de amenazas de muerte y el envío de coronas fúnebres contra altos mandos de Gendarmería.

La aprehensión del individuo se logró en la comuna de Cauquenes, Región del Maule, tras una investigación coordinada entre el Departamento OS-9 de Carabineros, el Laboratorio de Criminalística (Labocar) y la Fiscalía del Foco Penitenciario Occidente.

Tras ser puesto a disposición de la Justicia, el Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado, considerando la gravedad de los ilícitos cometidos a comienzos del mes de julio en la Región Metropolitana.

Operativo e identificación del sospechoso en Cauquenes

La captura del sujeto fue el resultado de una serie de diligencias investigativas, seguimientos y cruces de información desarrollados por las unidades especializadas de Carabineros en coordinación con el Ministerio Público.

Sobre los detalles del procedimiento operativo y el trabajo desplegado para dar con el paradero del acusado, el teniente Felipe Cortés, del Departamento OS-9 de Carabineros, detalló que, "gracias a un trabajo coordinado, (...) se logró identificar al imputado vinculado a la amenaza en contra de Gendarmería de Chile a las afueras de los centros penitenciarios ubicados en la comuna de Santiago y San Joaquín, entre los días 6 y 10 de julio del presente año".

"Gracias a las diligencias investigativas, se logró posicionar e identificar al imputado, quien fue detenido por parte de personal territorial de la Cuarta Comisaría de Cauquenes", puntualizó el funcionario policial.

Formalización por amenazas con coronas fúnebres y municiones

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron entre el 6 y el 10 de julio, fecha en que se detectó la presencia de coronas de flores, municiones sin percutar y panfletos amedrentadores con referencias explícitas al denominado "Cartel de los Piratas" en las afueras de la exPenitenciaría de Santiago y del penal de San Joaquín.

Durante la audiencia de formalización posterior a la captura, la fiscal Tania Mora precisó que al imputado "se le atribuye participación en los delitos de amenazas de muerte y de porte de municiones, el cual consistía en dejar distintas coronas de flores en los penales de la ex Penitenciaría y el penal de San Joaquín, con amenazas de muerte a funcionarios de Gendarmería".

"El tribunal dio por acreditados los delitos de amenazas condicionales y además el delito de porte y tenencia de municiones, otorgando la prisión preventiva y el plazo a investigar 60 días", enfatizó la persecutora de la Fiscalía del Foco Penitenciario Occidente.

Durante este período, el Ministerio Público y el OS-9 de Carabineros mantendrán abiertas las diligencias para determinar la posible participación de otros involucrados en la planificación o ejecución de estos actos intimidatorios dirigidos al personal penitenciario.