Síguenos:
Escucha aquí ▼
Santiago
9.8°
Humedad
83%
+
+
+
País
Magazine
Deportes
Regiones
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Mundo
Opinión
Podcast
Multimedia
Audios
Fotos
Videos
Programas
Marcas & Negocios
Radio Cooperativa
Síguenos
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Liga de Primera
Marcador Virtual: Universidad de Chile vs. Huachipato
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Domingo, 2 de Agosto de 2026 - 🕑17:30 horas
Estadio Nacional
Universidad de Chile
DT:
Fernando Gago
-
-
-
Árbitro: Juan Lara
Huachipato
DT:
Jaime García
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Liga de Primera
Domingo, 2 de Agosto de 2026 - 🕑17:30 horas
Estadio Nacional
Universidad de Chile
DT:
Fernando Gago
-
-
-
Árbitro: Juan Lara
Huachipato
DT:
Jaime García
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
02/08/2026, 17:30 hrs.
Lugar
Estadio Nacional
Árbitro
Juan Lara
Alineaciones
Universidad de Chile
Huachipato
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Universidad de Chile
Huachipato
Tarjetas Amarillas
Universidad de Chile
Huachipato
Tarjetas Rojas
Universidad de Chile
Huachipato
Llévatelo:
Las + leídas
3553
Filtran videos del confuso incidente que terminó con Fran Maira agredida
2650
Relatora ONU criticó eventual remoción de 56 jueces chilenos que viajaron con licencia médica
2098
Embarazos de Cony Capelli y Vale Roth obligan a "Fiebre de Baile" a tomar resguardos
En portada
Todo listo: Colo Colo confirmó cuándo será la presentación de Vozinha
Seremi de las Culturas es acusado de censurar presentación de libro sobre Colonia Dignidad y Auschwitz
¿Cuándo llega Vozinha a Chile para sellar su fichaje en Colo Colo?