Nicolás Gamboa emitió durísimo informe tras suspensión del Coquimbo-Huachipato

El árbitro Nicolás Gamboa entregó un contundente informe sobre los incidentes que provocaron la suspensión definitiva del partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, disputado el domingo en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" por la Liga de Primera.

El encuentro se encontraba 1-0 a favor del conjunto "acerero", gracias al gol marcado por Sergio Núñez a los 66 minutos, cuando apenas dos minutos después comenzaron los graves hechos que terminaron con la interrupción del compromiso.

De acuerdo al reporte del juez, el partido fue detenido exactamente a los 68 minutos y 15 segundos debido al lanzamiento de bombas de estruendo desde la Galería Norte, sector donde estaba ubicada la barra de Coquimbo Unido.

"Como consecuencia de estos hechos, al menos cuatro artefactos pirotécnicos impactaron y/o cayeron directamente sobre el arquero del club Huachipato, Sr. Christián Bravo, quien resultó afectado por la situación", consignó Gamboa en su informe.

El árbitro explicó que tras los incidentes solicitó inmediatamente el ingreso de los cuerpos médicos de ambos equipos para atender y evaluar al guardameta de Huachipato.

Luego de esa revisión, el cuerpo arbitral consultó directamente al médico del conjunto visitante sobre el estado del futbolista y su posibilidad de seguir jugando.

"El profesional médico manifestó expresamente que el jugador no se encontraba en condiciones de continuar", detalló Gamboa.

El juez agregó que, ante la gravedad de lo ocurrido y la afectación directa de un futbolista, el cuerpo arbitral agotó las medidas disponibles para analizar una eventual reanudación, pero determinó que no estaban dadas las garantías necesarias.

"No existían las condiciones necesarias para garantizar la integridad física y la seguridad de los participantes", indicó el informe.

Por esta razón, Gamboa resolvió suspender definitivamente el encuentro, argumentando que la principal consideración fue resguardar la seguridad de jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos, árbitros y demás participantes.

El documento arbitral añadió además como antecedente el parte médico de Christian Bravo, afectado directamente por los artefactos lanzados desde la tribuna.