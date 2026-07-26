Ñublense derribó a Palestino y se metió en la parte alta de la Liga de Primera

Ñublense derrotó 2-0 a Palestino en el Estadio "Nelson Oyarzún" bajo una intensa lluvia en el marco de la fecha 16 de la Liga de Primera 2026 y se metió en la parte alta de la tabla de posiciones.

La primera parte fue dominada por los locales, que supieron manejar el estado de la cancha y someter a los "árabes" a múltiples ataques de riesgo, hasta que, en el minuto 23, Sebastián Valencia abrió el marcador de cabeza, anotando su primer gol como profesional.

En los minutos finales del primer tiempo, Ñublense siguió dominando y logró aumentar la ventaja a través de una buena resolución dentro del área por parte de Lucas Molina (44'), que mandó a su equipo 2-0 al descanso.

En el complemento, la lluvia se hizo protagonista en Chillán y complicó mucho el juego para ambos equipos, donde los jugadores no lograban hacer pie, con pases imprecisos y poca elaboración de juego. Pero el cuadro dirigido por Juan José Ribera (que no estuvo presente por suspensión, siendo reemplazado por Fernando Solís) supo aprovechar esto y sostener la ventaja para llevarse los tres puntos.

Con este triunfo, Ñublense quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos, mientras que Palestino bajó hasta el séptimo lugar con 24 unidades.

El siguiente encuentro de los "Diablos Rojos" será de visita ante Deportes Limache el sábado 1 de agosto a las 20:00 horas, por su parte los "árabes" se medirán como local ante Coquimbo Unido el mismo día a las 17:30 horas.