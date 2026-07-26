Senapred declaró Alerta Roja en Arauco por desborde del río Pichilo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo Alerta Roja para la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, debido al desborde del río Pichilo.

La medida reemplazó la Alerta Amarilla por crecida que había sido decretada durante esta misma jornada.

De acuerdo con la Dirección General de Aguas, la estación que monitorea el río Pichilo registró un aumento de su caudal hasta alcanzar el nivel de alerta roja, lo que supone un mayor riesgo para las personas que se encuentran cerca del cauce.

Ante estos antecedentes, Senapred adoptó la medida en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío.

La Alerta Roja permanecerá vigente hasta que las condiciones permitan modificarla o cancelarla, y permitirá adoptar medidas como evacuaciones preventivas, el despliegue de maquinaria y personal especializado, y la movilización de recursos de emergencia.

Con su declaración, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para responder a la emergencia y controlar sus posibles efectos.

Como parte de las acciones preventivas, el organismo también activó la mensajería SAE para advertir sobre los riesgos asociados al desborde del río Pichilo y reforzar las recomendaciones ante la evolución de la emergencia.