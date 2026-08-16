Ñublense quedó al acecho del podio tras vencer a una Unión La Calera en crisis
Los "Diablos Rojos" saltaron en la tabla a costa del colista, que suma tres derrotas consecutivas.
Los "Diablos Rojos" saltaron en la tabla a costa del colista, que suma tres derrotas consecutivas.
Ñublense respondió como local con un 2-1 sobre Unión La Calera que significó un gran ascenso en la tabla y compicó aún más el ya delicado momento del cuadro visitante en la fecha 19 de la Liga de Primera.
El zaguero Sebastián Valencia adelantó al conjunto chillanejo al minuto 23 con una gran entrada para anotar de cabeza al minuto 22.
Fue el propio Valencia quien aumentó la diferencia con un enorme golazo antes del descanso: A los 44' se animó desde lejos con un remate directo al ángulo, haciendo inútil la volada de Nicolás Avellaneda.
Los "Diablos Rojos" estuvieron a punto de celebrar el 3-0 de Diego Céspedes en los 71', pero el VAR ratificó la anulación de la conquista por fuera de juego de la atacante.
Los "cementeros" obtuvieron una cuota de ilusión con el descuento de Christopher Díaz a los 77' y un par de intentos interesantes, pero el tiempo se les agotó y acabaron con las manos vacías.
De esta manera Ñublense, con un partido pendiente, alcanzó los 29 puntos, a uno del podio cerrado por Universidad Católica, aunque los "cruzados" no jugarán este fin de semana en el torneo local producto de su participación en Copa Libertadores.
Por otro lado, Unión La Calera sumó su tercera derrota al hilo y se complicó aún más como el exclusivo colista del torneo con 13 unidades, y también con el riesgo de quedar aún más rezagado si el penúltimo, Cobresal (17), vence a Deportes Concepción. Más arriba, con 19, aparece Univesidad de Concepción.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|18
|45
|+21
|Libertadores
|2
|Universidad de Chile
|19
|36
|+13
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|18
|30
|+14
|Duelo Chile 4
|4
|Ñublense
|18
|29
|+2
|Sudamericana
|5
|Everton
|19
|27
|+6
|Sudamericana
|6
|Palestino
|18
|27
|0
|Sudamericana
|7
|Coquimbo Unido
|17
|25
|+3
|-
|8
|Deportes Limache
|18
|24
|+5
|-
|9
|Huachipato
|18
|24
|-4
|-
|10
|
D. La Serena
|19
|23
|-3
|-
|11
|Deportes Concepción
|18
|23
|-3
|-
|12
|O'Higgins
|18
|23
|-6
|-
|13
|Audax Italiano
|19
|21
|-3
|-
|14
|U. de Concepción
|18
|19
|-17
|-
|15
|Cobresal
|18
|17
|-8
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|18
|13
|-20
|Descenso