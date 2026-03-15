Ñublense rescató un agónico empate ante La Serena y trepó al subliderato de la Liga

En un duelo que reunió a dos equipos con buen presente en la séptima fecha, ninguno pudo sacarse diferencias y todo terminó en igualdad luego de que Ñublense empatase 2-2 frente a Deportes La Serena en el Estadio "Nelson Oyarzún Arenas".

El encuentro en Chillán comenzó favorable para los pupilos de Juan José Ribera. Tras varios pasajes de dominio vino la apertura de la cuenta gracias a un Giovanny Avalos (32') que cabeceó ante la buena asistencia de Gabriel Graciani.

No obstante, en el complemento los "granates" tuvieron una ráfaga de efectividad que les permitió dar vuelta el marcador. Lucas Alarcón (54') emparejó las cifras con un golazo y, apenas tres minutos después, Jeisson Vargas (57') aprovechó un error defensivo para poner el 1-2 parcial.

Los comandados por Felipe Gutiérrez sostuvieron la ventaja casi hasta el final, pero los "Diablos Rojos" tenían la última palabra. En un córner sobre el final, vino una falla del meta Federico Lanzillota en un balón aéreo y Franco Rami (88') apareció para firmar la paridad definitiva.

Con este resultado, el conjunto de la Región de Ñuble quedó con 12 puntos, a dos del líder Deportes Limache y superando a Colo Colo por diferencia de gol, aunque los albos deben jugar este lunes ante Huachipato en el cierre de la séptima fecha.



Por su parte, el "Papayero" se mantuvo en la octava casilla con 9 positivos.

Ahora, ambos equipos se enfocarán en el debut de la Copa de La Liga, donde los chillanejos visitarán a Cobresal el 21 de marzo, mientras que los de la cuarta región harán lo propio ante Universidad de Chile el viernes 20.