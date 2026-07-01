"Nueva etapa, misma ilusión": Audax Italiano oficializó a Patricio Graff como nuevo DT

"Nueva etapa, la misma ilusión de siempre", escribió en sus redes sociales Audax Italiano este miércoles al oficializar al argentino Patricio Graff como el nuevo director técnico de su primer equipo.

El DT trasandino llega a reemplazar en el cargo a su compatriota Gustavo Lema, quien dejó la banca itálica hace un par de semanas tras un irregular primer semestre del equipo, que está en la zona baja de la Liga de Primera y eliminado en fase de grupos de Copa Sudamericana.

Graff ya cuenta con pasos previos en Coquimbo Unido, O'Higgins y Palestino en el fútbol chileno.

"Sus pasos más recientes lo ubican en España, dirigiendo a diversos elencos del país ibérico y con una última experiencia como entrenador asistente de Eduardo Coudet en Alavés de LaLiga española", destacó Audax.

El director técnico arribó al equipo de La Florida acompañado de Francisco Gabriel Guerrero como asistente técnico y de Juan Francisco Gómez como preparador físico.