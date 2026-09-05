O'Higgins buscará alejarse del fondo ante U. La Calera que está obligada a ganar

Este domingo 6 de septiembre, El Teniente de Rancagua albergará el duelo de O'Higgins y Unión La Calera, apremiados con malas rachas de cara al cruce válido por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Los rancagüinos llegan 12° con 24 puntos, a solo tres de la zona de descenso que abre Cobresal. Los "cementeros", en tanto, son colistas con 14 unidades.

O'Higgins deberá hacerse fuerte en casa para cortar su mala racha de cuatro partidos al hilo sin festejos, lo que le ha valido una progresiva y peligrosa caída en la tabla de posiciones.

El elenco de Lucas Bovaglio suma dos derrotas consecutivas, siendo la última un amargo traspié 3-2 ante Universidad Católica, pese a tener la posibilidad de triunfar en el Claro Arena.

Por el lado calerano, llevan ocho duelos sin festejos en Primera División y están cada vez más cerca de perder la categoría; aferrándose a su reclamo en el TAS por los seis puntos que le restaron por alineación indebida ante Everton y Cobresal.

La derrota en casa por 1-0 ante Deportes La Serena el fin de semana pasado, sumado a triunfos de rivales directos, dejaron en la cornisa al elenco de Martín Cicotello. Pese a la crisis, todos los pronósticos y reclamos de los hinchas, la dirigencia optó por mantener al DT hasta final de temporada.

El partido en Rancagua arrancará a las 14:45 horas con arbitraje de Franco Jiménez.