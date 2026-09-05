Palestino recibe a U. de Concepción con la tarea de asentarse en zona de copas

La fecha 22 de la Liga de Primera cerrará la jornada dominical este 6 de septiembre en La Cisterna, con el choque de Palestino y Universidad de Concepción.

El conjunto "árabe" llega con 33 puntos en la zona de Copa Sudamericana, con la misión de ganar para sostenerse ante la presión de Ñublense (32) y Deportes Limache (30), y un rezagado Deportes Concepción (30) que perdió este fin de semana.

La escuadra de Guillermo Farré sumaba dos festejos seguidos, pero su último partido fue una derrota 2-0 como visita ante Cobresal en El Salvador.

Por el lado de la UdeC, llega en el puesto 14 con 22 puntos, solo uno por encima del penúltimo que es, justamente, Cobresal.

El "Campanil" de Cristian Muñoz dio el golpe con un 2-1 sobre Universidad de Chile en el "Ester Roa", pero a mitad de semana perdió 1-0 con Coquimbo Unido en un partido pendiente.

La penúltima contienda de la fecha se jugará desde las 19:30 horas con Fernando Véjar como árbitro central.