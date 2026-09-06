Palestino se repuso a dos penales fallados y remontó ante U. de Concepción

Palestino protagonizó una trabajada remontada y venció por 2-1 a Universidad de Concepción este domingo en el Estadio Municipal de La Cisterna, resultado que lo metió de lleno en la disputa por el cupo de "Chile 2" para la Copa Libertadores.

El "Campanil" abrió la cuenta a los 38 minutos mediante Cecilio Waterman, quien conectó de volea un centro de Luis Rojas. Palestino tuvo inmediatamente la opción de igualar desde los doce pasos, pero Bryan Carrasco erró su lanzamiento a los 41'.

Los locales encontraron el empate en el complemento, cuando César Munder conectó a los 64' un envío aéreo de Francisco Montes. Seis minutos después tuvieron un nuevo penal para completar la remontada, aunque esta vez el arquero Jorge Broun contuvo el remate de Gonzalo Tapia.

Pese a desperdiciar sus dos lanzamientos desde los doce pasos, Palestino siguió buscando la victoria y encontró el premio en los descuentos. Tapia se reivindicó de su penal fallado y marcó el 2-1 definitivo a los 90+4', tras conectar con la zurda un centro de Enzo Roco.

Con la victoria, el conjunto dirigido por Guillermo Farré alcanzó 36 puntos y se asentó en el cuarto lugar, quedando a tres unidades de Universidad Católica y Universidad de Chile, que comparten el subliderato. Universidad de Concepción, en tanto, permaneció 14° con 22 puntos, apenas uno por encima de la zona de descenso.

En la próxima fecha Palestino recibirá a Universidad Católica el sábado desde las 20:00 horas, mientras Universidad de Concepción enfrentará como local a Huachipato el domingo a partir de las 12:30.