Palestino y Audax Italiano firmaron una apretada igualdad en el Clásico de Colonias

Pese a contar con varias chances, remates al palo y una expulsión; Palestino y Audax Italiano igualaron 0-0 en el Clásico de Colonias disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna por el cierre de la fecha 14 enla Liga de Primera.

En el primer tiempo se vieron las mejores aproximaciones. Sebastián Gallegos (23') capturó un rebote y remató de zurda, pero el balón se estrelló en el poste izquierdo del arco de Tomás Ahumada. En tanto, Franco Troyansky respondió (26') con un remate de primera que fue contenido por Sebastián Pérez.

De cara al complemento Gallegos (71') fue expulsado por un imprudente intento de plancha y, pese a la superioridad numérica, los de Gustavo Lema no lograron vencer la resistencia ofrecida por el "Zanahoria".

Con el empate, el cuadro de Guillermo Farré alcanzó los 21 puntos y se ubicó en la séptima posición, mientras que Audax llegó a 15 unidades y se mantuvo en el decimotercer lugar.

Ahora ambos tendrán que cambiar su foco a la Copa de la Liga. Palestino, eliminado, visitará a un O'Higgins ya clasificado a la siguiente instancia el domingo 7 de junio y los floridanos harán de forasteros ante la U buscando asegurar su presencia en semifinales la misma jornada.