Macri se perfila como candidato para competir contra Milei en 2027

El expresidente Mauricio Macri (2015-2019) se perfila como candidato en las elecciones argentinas de 2027 para competir contra el actual mandatario argentino, Javier Milei, a pesar de que las encuestas no lo favorecen y varios integrantes de su partido (PRO) migraron hacia las filas del oficialismo ultraderechista.

Macri organizó el pasado jueves un encuentro de legisladores del PRO (partido conservador fundado por él) en Buenos Aires, en el que no reconoció explícitamente que será candidato. Sin embargo, sus cercanos no lo descartan y reconocen que ya trabajan para que sea una realidad.

Laura Alonso, legisladora del PRO en la ciudad de Buenos Aires y muy cercana al exmandatario, dijo a la agencia de noticias EFE que "el PRO va a tener un candidato presidencial y Macri podría serlo, porque es el mejor de todo lo que el partido tiene para ofrecer a la Argentina".

Según Alonso, quien fue titular de la Oficina Anticorrupción del Gobierno de Macri, "se activó la 'Macri-señal' en todo el país y el PRO se está movilizando con vistas a 2027".

Una encuesta reciente de Atlas Intel y Bloomberg preguntó a más de 4.000 personas sobre los principales líderes políticos de Argentina y arrojó que Macri tiene un 69% de imagen negativa y apenas 22% de positiva.

Ese mismo sondeo otorga a Javier Milei un 61% de imagen negativa y 38% positiva, mientras que a la expresidenta peronista Cristina Fernández (2007-2015) -condenada por corrupción y en prisión domiciliaria- un 55% negativa y 39% positiva.

Alonso consideró que esos números "son para trabajar, sobre todo pensando en el próximo paso del cambio en la Argentina".

El "próximo paso" es el eslogan del PRO con el que pretenden ofrecer un camino distinto al de la ultraderecha de Milei, del que el PRO se hizo aliado tras ganar las elecciones de 2023.

Los desafíos de Macri

Para ser candidato, Macri debe recomponer su liderazgo porque fue desafiado a partir del ascenso de Milei al poder, ya que la entonces candidata presidencial por el PRO, Patricia Bullrich, se integró al Gobierno ultraderechista, primero como ministra de Seguridad Nacional y después como líder de La Libertad Avanza (LLA, el partido oficialista) en el Senado.

Bullrich no fue la única que tomó ese camino, ya que en los últimos dos años y medio el PRO ha perdido a numerosos diputados y senadores que se han mudado al bloque mileísta.

El calendario electoral de 2027 aún no está definido, pero será en la segunda mitad del año.

Según la ley electoral argentina, se celebrarán primarias para definir los candidatos de cada partido o alianza, y luego seguirá la elección general. En caso de que ningún candidato logre el 45% de los votos o el 40% con diez puntos de ventaja sobre el segundo, habría segunda vuelta.