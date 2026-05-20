¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 13 de la Liga de Primera?

Este fin de semana se reanuda la acción de la Liga de Primera 2026 con el desarrollo de la fecha 13, que contará con un encuentro transmitido por televisión abierta.

El duelo elegido para esta fecha es el que animarán Ñublense y Universidad de Concepción, programado para este sábado 23 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán, y será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El cuadro chillanejo llega muy golpeado, tras la goleada por 6-2 que sufrió ante Colo Colo en el Monumental; los penquistas, en cambio, celebraron con una sorpresiva victoria sobre O'Higgins y quieren mantener el paso ganador.

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