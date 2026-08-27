¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 21 de la Liga de Primera?

Este fin de semana se reanuda la acción de la Liga de Primera 2026 con el desarrollo de la fecha 21, que contará con un duelo crucial transmitido en televisión abierta.

El partido elegido para esta fecha es el choque que protagonizarán Coquimbo Unido y Huachipato, programado para el domingo 30 de agosto a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", y será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El cuadro pirata, campeón defensor del título, arrastra una negativa racha de cinco partidos sin ganar y buscará los puntos para acercarse a la zona de copas internacionales.

El panorama de los acereros es peor, ya que llevan ocho duelos sin saber de victorias, con cuatro derrotas consecutivas en los últimos partidos.

La victoria es obligatoria para los dirigidos por Jaime García, también para alejarse de la parte baja.

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