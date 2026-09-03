¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 22 de la Liga de Primera?

Este fin de semana se reanuda la acción de la Liga de Primera 2026 con el desarrollo de la fecha 22, que contará con un duelo crucial transmitido en televisión abierta.

El partido elegido para esta fecha es el choque que protagonizarán O'Higgins y Unión La Calera, programado para el domingo 6 de septiembre a las 14:45 horas (18:45 GMT) en el Estadio El Teniente de Rancagua, y será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El cuadro rancagüino está en el undécimo lugar, con 24 puntos y una mala racha de cuatro partidos sin ganar, por lo que buscará levantarse para volver a la caza de los cupos internacionales.

La Calera, por su parte, afronta con urgencia el compromiso, ya que está colista, con 14 puntos, y necesita sumar con obligación para recortar distancia con el penúltimo, Cobresal, que tiene 21.

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