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[Radio en vivo 🎙] Colo Colo visita a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue los marcadores en vivo y online por Cooperativa.cl.
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Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 24.
- Sigue los partidos en vivo y online:
Domingo 11 de octubre
0-1: 10' Felipe Chamorro (DLS); 1-1: 28' Julián Alfaro (EVE); 1-2: 56' Matías Marín (DLS); 2-2: 78' Braian Martínez, de penal (EVE); 3-2: 88' Alan Medina, de penal (EVE)
Lunes 12 de octubre
Sábado 10 de octubre
0-1: 88' Luis Rojas (UDC); 1-1: 90+3' Guillermo Pacheco (COB)
1-0: 45+2' Maximiliano Rodríguez (HUA); 2-0: 65' Claudio Sepúlveda (HUA)