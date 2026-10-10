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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[Radio en vivo 🎙] Colo Colo visita a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 24.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Domingo 11 de octubre

  • Everton 3-2 Deportes La Serena. Finalizado. Estadio Sausalito.

0-1: 10' Felipe Chamorro (DLS); 1-1: 28' Julián Alfaro (EVE); 1-2: 56' Matías Marín (DLS); 2-2: 78' Braian Martínez, de penal (EVE); 3-2: 88' Alan Medina, de penal (EVE)

Lunes 12 de octubre

  • Universidad de Chile vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Santa Laura.

Sábado 10 de octubre

  • Cobresal 1-1 Universidad de Concepción. Finalizado. Estadio El Cobre.

0-1: 88' Luis Rojas (UDC); 1-1: 90+3' Guillermo Pacheco (COB)

  • Huachipato 2-0 O'Higgins. Finalizado. Estadio Huachipato.

1-0: 45+2' Maximiliano Rodríguez (HUA); 2-0: 65' Claudio Sepúlveda (HUA)

  • Universidad Católica vs. Audax Italiano. Suspendido.

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