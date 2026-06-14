Resumen: Colo Colo acabó la primera rueda con el liderato y lejos de sus perseguidores

Se bajó el telón de la primera rueda de la Liga de Primera y el balance mantuvo a Colo Colo en la cima con diez puntos de diferencia con sus más cercanos perseguidores. Uno de ellos la UC, que goleó y mucho más abajo Deportes Concepción festejó abandonar la zona de descenso.

El cuadro dirigido por Fernando Ortiz tuvo una sólida victoria por 3-0 sobre Cobresal en el Monumental. Con goles de Lautaro Pastrán, Víctor Felipe Méndez y Jeyson Rojas alcanzaron los 36 puntos.

Por su parte, los "Cruzados" vivieron una tarde de ensueño en el Claro Arena al aplastar por 5-1 a Universidad de Concepción. La figura excluyente fue Fernando Zampedri, quien se despachó un triplete para consolidarse como el máximo artillero del certamen.

En contraste, Coquimbo Unido desperdició una oportunidad de oro al empatar 0-0 con O'Higgins, tras un penal fallado por Nicolás Johansen en el último minuto de descuento.

Palestino aprovechó esto al vencer 2-1 a Everton en Sausalito con tantos de Bryan Carrasco y Nelson Da Silva, resultado que los dejó en la cuarta posición (por diferencia de gol), pero igualados en puntos con el "pirata".

Si se habla de reacciones oportunas, Ñublense tuvo la suya viniendo desde atrás ante los dos goles de Huachipato y cerró con un 2-2 en los descuentos gracias a Franco Rami.

En la parte baja, la noticia fue el renacer de Deportes Concepción, que venció en un partido de infarto a Deportes Limache por 3-2, lo que les permitió alcanzar los 14 puntos y abandonar la zona de descenso directo, dejando en dicha posición a Cobresal y Unión La Calera.

Pese a esta situación, los "cementeros" tendrán que sentirse conformes luego de imitar lo hecho por los chillanejos. Aunque Universidad de Chile ganaba por dos tantos de diferencia, su reacción para rescatar un 2-2 en el "Nicolás Chahuán" les dará alas para los próximos partidos.

Entre todo eso, los equipos que dieron el vamos a la jornada fueron Audax Italiano y Deportes La Serena con un 1-1 en La Florida. Este empate, mantuvo a ambos al borde de la cornisa con respecto a la permanencia en la categoría.

Resultados de la Fecha 15

Viernes 12 de junio

Audax Italiano 1-1 Deportes La Serena. Estadio Bicentenario de La Florida.

0-1: 73' Gonzalo Escalante (DLS); 1-1: 82' Diego Coelho (ACSI)

Sábado 13 de junio

Colo Colo 3-0 Cobresal. Estadio Monumental.

1-0: 4' Lautaro Pastrán (CC); 2-0: 11' Víctor F. Méndez (CC); 3-0: 35' Jeyson Rojas (CC)

Everton 1-2 Palestino. Estadio Sausalito.

0-1: 20' Bryan Carrasco (PAL); 0-2: 22' Nelson Da Silva (PAL); 1-2: 48' Nicolás Montiel (EVE)

Coquimbo Unido 0-0 O'Higgins. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Ñublense 2-2 Huachipato. Estadio Nelson Oyarzún.

0-1: 7' Lionel Altamirano (HUA); 0-2: 9' Kevin Altez (HUA); 1-2: 43' Gabriel Graciani (ÑUB); 2-2: 90+3' Franco Rami (ÑUB)

Domingo 14 de junio

Deportes Concepción 3-2 Deportes Limache. Estadio Ester Roa Rebolledo.

1-0: 13' Jorge Henríquez (CON); 1-1: 53' Misael Llantén (LIM); 2-1: 81' Ariel Cáceres (CON); 3-1: 90' Aldrix Jara (CON); 3-2: 90+6' Jean Meneses (LIM)

Unión La Calera 2-2 Universidad de Chile. Estadio Nicolás Chahuán.

0-1: 6' Nicolás Ramírez (UCH); 0-2: 16' Eduardo Vargas (UCH); 1-2: 43' Matías Campos López (ULC); 2-2: 58' Sebastián Sáez (ULC)

Universidad Católica 5-1 Universidad de Concepción. Claro Arena.

1-0: 24' Fernando Zampedri (UC); 2-0: 39' Fernando Zampedri (UC); 2-1: 45+4' Jeison Fuentealba, de penal (UDC); 3-1: 58' Fernando Zampedri (UC); 4-1: 67' Cristián Cuevas (UC); 5-1: 80' Justo Giani (UC)

Tabla de posiciones

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 15 36 +17 Libertadores 2 Universidad Católica 15 26 +15 Libertadores 3 Coquimbo 15 24 +4 Duelo Chile 4 4 Palestino 15 24 +2 Sudamericana 5 Huachipato 15 23 +1 Sudamericana 6 Everton 15 22 +4 Sudamericana 7 Ñublense 15 22 -1 - 8 Deportes Limache 15 21 +7 - 9 Universidad de Chile 14 21 +5 - 10 O'Higgins 14 20 -1 - 11 U. de Concepción 15 19 -13 - 12 La Serena 15 18 -4 - 13 Audax Italiano 15 16 -3 - 14 D. Concepción 15 14 -9 - 15 Cobresal 15 13 -10 Descenso 16 Unión La Calera 15 12 -14 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

Tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 15 2 Daniel Castro Deportes Limache 8 3 Javier Correa Colo Colo 8 4 Justo Giani Universidad Católica 8 5 Sebastián Sáez Unión La Calera 7 6 Nelson Da Silva Palestino 7 7 Steffan Pino Cobresal 6 8 Lionel Altamirano Huachipato 6 9 Francisco González O'Higgins 5 10 Jean Meneses Deportes Limache 5

Programación Fecha 16

A falta de programación los partidos serán:



Colo Colo vs. Deportes Limache

Universidad Católica vs. Deportes La Serena

Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción

Unión La Calera vs. Everton

Audax Italiano vs. Universidad de Chile

O'Higgins vs. Deportes Concepción

Ñublense vs. Palestino

Huachipato vs. Cobresal

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.