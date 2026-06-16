Revocan sanción de resta de tres puntos a Universidad de Concepción

Universidad de Concepción recibió una resolución favorable por parte de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, el cual resolvió revocar la sanción de resta de tres puntos que se le había impuesto previamente al conjunto del campanil.

La Primera Sala había sancionado al club debido al pago fuera de plazo del IVA correspondiente al mes de febrero. Sin embargo, el tribunal de alzada dejó sin efecto la medida tras determinar que el retraso se debió a un caso fortuito o de fuerza mayor, eximiendo de responsabilidad a la institución.

"Se revoca la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, de fecha 28 de abril de 2026, que sancionó al Club Deportivo Universidad de Concepción con la pérdida de tres (3) puntos", señala el fallo.

La resolución añade que "se declara que en la especie concurre un caso fortuito o fuerza mayor que exime de responsabilidad al Club, rechazándose la denuncia interpuesta por la Unidad de Control Financiero y quedando, en consecuencia, sin efecto la antedicha sanción".

Con esta determinación, Universidad de Concepción mantiene sus 19 unidades en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, ubicándose en el undécimo casillero de la clasificación.