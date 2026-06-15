"Mi familia no recibirá ni un centavo": El inesperado destino de la fortuna de Oliver Tree tras su muerte

Tras el trágico fallecimiento del cantante Oliver Tree, que perdió la vida a los 32 años en un accidente aéreo, han reflotado sus dichos sobre el destino de su patrimonio.

El hecho ocurrió este domingo en Río de Janeiro, Brasil, cuando dos helicópteros chocaron en el aire, provocando la muerte de seis personas, incluido el intérprete estadounidense y el youtuber argentino Gaspi.

El destino de su fortuna

Durante su participación en el programa The Zach Sang Show en abril pasado, el artista -que estuvo en Chile solo 12 días antes de su deceso- explicó cómo organizó su testamento y aclaró que su círculo cercano no recibirá las regalías que dejen sus canciones.

"No creo que ninguna de las riquezas o las cosas que se hacen a partir de la música sean mías. Así que cuando muera, lo he configurado, mi testamento está configurado para que cuando fallezca mi familia, nadie, reciba un centavo", declaró en dicha ocasión.

Incluso, el músico aseguró que, en caso de dejar descendientes directos, la restricción monetaria se mantendría idéntica, aclarando en el espacio que "si tengo una esposa o hijos o algo así, no van a recibir un maldito centavo".

En este contexto, el autor de "Life Goes On" indicó que la totalidad de su fortuna y los ingresos residuales que genere su catálogo musical serán transferidos de manera íntegra a una fundación de beneficencia artística creada por él mismo, la cual lleva por nombre "Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Geniuses".

"La idea es que cuando muera, todo el dinero va a volver a los artistas. Está configurado de manera que básicamente el interés generado por mi música financiará la mayor parte de eso", concluyó Tree.