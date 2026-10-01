U. de Concepción se pone al día en la Liga de Primera con una "final" ante Huachipato

Este viernes 2 de octubre la Liga de Primera tendrá acción con el partido pendiente entre Universidad de Concepción y Huachipato, crucial para el "Campanil" en la parte baja de la tabla.

Luego de ratificarse por el TAS el castigo de seis puntos que dejó a Unión La Calera como colista (17 puntos), la UdeC llega al duelo con la posibilidad de abandonar los puestos de descenso en caso de obtener la victoria.

El conjunto penquista llega con 22 unidades, a dos de Cobresal, que está fuera de la zona roja en el puesto 14.

La U de Conce dirigida por Cristian Muñoz también tene la tarea de encausar el rumbo, pues está precedido de derrotas a manos de Coquimbo Unido (1-0) y Palestino (2-1).

Los "acereros", por su lado, también viven un duelo importante, ya que tiene 28 puntos: El triunfo les permitirá alejarse del fondo y acercarse a la zona de Sudamericana, culminada por Deportes Limache con 33 unidades.

En sus últimos partidos la escuadra de Jaime García empató sin goles ante Colo Colo y luego jugó los minutos pendientes de su visita a Coquimbo Unido suspendida por pirotecnia, sosteniendo el marcador para ganar 1-0.

La contienda que dejará al día la Primera División nacional arrancará a las 20:00 horas en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" de Concepción con arbitraje de Mathías Riquelme.