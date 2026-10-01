Marcelo Díaz criticó a Córdova: Le está faltando el respeto a los jugadores que convoca

Marcelo Díaz, capitán de Universidad de Chile e integrante de la Generación Dorada de la Selección chilena, no tuvo piedad y criticó duramente al director técnico interino de La Roja, Nicolás Córdova, por sus dichos tras la derrota ante Estados Unidos.

En dicha ocasión, el entrenador dejó entrever que los jugadores nacionales debían salir al extranjero ya que con el nivel de la liga local "no alcanzaba" para competir, palabras que han generado gran repercusión.

"No son opiniones de un verdadero líder. Si yo le tengo que decir algo a mis jugadores o recriminarlos, lo hago a puertas cerradas. Lo corrijo donde tengo que hacerlo y no justifico que no soy el técnico de la selección o que soy el interino", dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El volante azul enfatizó que "si te ganaron, hay que asumir las falencias y las virtudes, pero no quedarse en que en Chile no hay jugadores, porque sí hay".

"Le está faltando el respeto a los jugadores que convoca. Entonces, no sé para qué los convoca", el bicampeón de América y mundialista con la selección.

Por otra parte, señaló: "Creo que (con el plantel actual) sí te alcanza (para competir), pero tienes que tener una cabeza que esté absolutamente capacitada para aquello"

"Hoy en día veo que hay muchas capacidades, muchas aptitudes, pero que no están compitiendo como se debe. Van a la selección tal vez sin la necesidad imperiosa de competir, de ser mejores día a día. Van a la selección tal vez 'porque me llamaron,porque hice un buen partido el fin de semana'. Antes no", aseguró.

"La cabeza lo es todo, siempre lo he dicho así. El líder marca un precedente importante, pero también son los jugadores los que toman decisiones y roles importantes dentro de un equipo", agregó.

Díaz expuso que "si el entrenador, en este caso, quiere armar un equipo que él considera que es el mejor que tiene, los jugadores tienen que demostrar que son los mejores; no el que se quedó en la banca".

"Creo que sí hay materia prima, en el fútbol chileno tenemos muy buenos jugadores. Solamente falta entrenarlos bien y agarrar una racha positiva donde vuelvan a creer, vuelvan a confiar en sí mismos. Ya no podemos esperar tanto tiempo sin otro Mundial", complementó.