Fundación Futuro publicó, para descarga gratuita, el libro "100 inmigrantes que dejaron huella en Chile"

La Fundación Futuro, creada en 1993 por Sebastián Piñera Echenique, acaba de publicar el libro "100 inmigrantes que dejaron huella en Chile", liberándolo además para descarga gratuita desde su sitio web.

Escrito por Magdalena Piñera Echenique, hermana del fallecido expresidente, la obra repasa de manera sintética, y con acompañamiento de imágenes, los aportes realizados a nuestro país por insignes extranjeros, desde la época colonial hasta la actualidad, incluyendo a 10 que han sido reconocidos como premios nacionales en sus respectivas disciplinas.

"Son historias que dejan mucho que reflexionar: la gran mayoría de los migrantes que llegaron a Chile, por lo menos en el siglo XIX, vinieron a un lugar desconocido, al fin del mundo, a reiniciar sus vidas. La selección que hicimos obligaba a que las personas fueran hubieran nacido fuera de Chile, hubieran hecho un aporte cultural, científico, político, religioso o artístico, y hubieran dejado sus huesos en estas tierras", explicó Magdalena Piñera a Cooperativa.

En diálogo con Lo Que Queda del Día, la historiadora resaltó figuras religiosas como Ana Du Rousier (1806-1880), que "fundó las Monjas Francesas, la primera educación de colegio particular para mujeres" en Chile; o Baldo Santi (1921-2013), quien "creó Cáritas y abrió la primera clínica para los cuidados de las personas con SIDA, cuando el SIDA era mirado con miedo, desprecio, ignorancia y mucho rechazo".

Destacó también a Malucha Solari, "mamá de la Malucha Pinto, que era nicaragüense, una bailarina excelente e hizo grandes aportes en la danza, como también los hizo Joan Turner, inglesa, quien (...) buscó incesantemente a los responsables del asesinato de su marido, Víctor Jara".

El listado incluye también a los artistas Roser Bru y José Balmes, quienes arribaron a nuestro país en el Winnipeg durante la guerra civil española; a Horst Paulmann, que "llegó él a Chile y puso un restorán en Temuco, y desde ahí creó el manso imperio de lo que son los Jumbo".

Y a "Douglas Tompkins, ese gringo que se vino acá con la convicción de que había que proteger las áreas verdes y que, finalmente, le regaló al Estado el Parque Pumalín y otros territorios vírgenes en el extremo sur del país", detalló Piñera.

"Abrir la mirada"

La autora no obvió el hecho de que esta obra llega en un momento en que la migración es un tema polémico tanto en Chile como en buena parte del mundo, y la planteó explícitamente como una invitación a mirar el fenómeno "con más apertura, más criterio y más humanidad también".

"A mí me encantaría que este libro fuera un grano de arena para abrir la mirada, ensancharla desde la historia y hacia el futuro: los migrantes son personas osadas que salen de sus territorios no por gusto; lo tienen que hacer por razones de guerra, de política, de hambre, falta de oportunidades, y que llegan a otros espacios buscando ser acogidos y buscando ser un aporte. Es una excepción el migrante que delinque", enfatizó.

Cuestionó, en esta línea, los resultados de la Encuesta Bicentenario UC 2025, que mostró que un 57% de los chilenos cree que, con la llegada masiva de inmigrantes, nuestro país está "perdiendo su identidad".

"Yo me pregunto: ¿qué identidad? ¿Acaso no son parte de nuestra identidad estas figuras que he nombrado en el arte, la ciencia, la economía? No me va a discutir nadie que son parte de nuestra identidad y que les debemos gratitud", sentenció Magdalena Piñera.