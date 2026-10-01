Melitren: Gobierno ratificó operación inicial a Lo Errázuriz, pero aplazó tramo final hasta 2033

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, sostuvo este jueves un encuentro con diversos alcaldes y autoridades regionales para abordar la reprogramación del historiado proyecto ferroviario Santiago-Melipilla.

En la instancia, el secretario de Estado ratificó la vigencia de los plazos originales para la mayor parte del trazado, aunque confirmó que la relicitación del último tramo hacia Estación Central implica un retraso de hasta dos años.

De acuerdo con lo señalado por el biministro, "en ejecución (se mantiene) el tramo entre Talagante y Cerrillos 'Estación Lo Errázuriz' y sigue vigente en el plazo original, 2028, y el tramo entre Melipilla y Cerrillos 'Estación Lo Errázuriz' también sigue exactamente vigente en su plazo original, año 2029".

"Respecto al último tramo, los últimos tres kilómetros que llegan a Estación Central, el compromiso que hemos adquirido es que la relicitación va a ser durante el segundo semestre del año 2027 y eso va a generar una postergación de uno año y medio o dos años respecto al plazo original", explicó De Grange.

Asimismo, el biministro enfatizó que "el 90-95% de los usuarios del Melitren que llega hasta Lo Errázuriz en Cerrillos, que provienen de Melipilla, Talagante, El Monte, Peñaflor y Padre Hurtado, va a estar operativos de acuerdo a los plazos iniciales".

Molestia y críticas

La decisión generó profunda frustración entre los alcaldes asistentes y las autoridades regionales.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, recordó que "se estaba tramitando un proyecto de ley en el Congreso para eliminar los cobros de los municipios. Entonces, la verdad es que siento que más bien hubo una decisión presupuestaria de bajar una licitación".

"De haber habido voluntad, yo, como gobernador, y todos los alcaldes teníamos toda la voluntad de buscar alternativas para que la licitación se adjudicara. Había cuatro ofertas válidas", fustigó autoridad, que subrayó que "se lesiona la confianza" con la ciudadanía.

"Estuvimos hace menos de un mes diciéndole a toda la gente: 'Ahora sí que sí (se hará realidad el tren Santiago-Melipilla), después de 30 años', y menos de un mes (después) estamos diciendo: 'Sí, pero hay una parte que no termina y se va a hacer más adelante'. ¿Cuándo? No sabemos", reprochó Orrego.

"Por mi experiencia, como gobernador de Santiago al que le tocó retomar 11 proyectos paralizados en Santiago, no van a empezar las obras antes de tres años y es muy probable que salga más caro que las ofertas que teníamos hoy", vaticinó.

Finalmente, De Grange argumentó que la reformulación de la licitación obedece a que las ofertas iniciales no contemplaban los sobrecostos asociados a las medidas compensatorias exigidas por Estación Central, motivo por el cual se proyecta que el servicio completo hasta el centro de Santiago se postergue hacia el año 2033.