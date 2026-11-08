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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

U. de Concepción venció a O'Higgins en el final y se aferró al sueño de la permanencia

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

A falta de tres fechas, la lucha por evitar el descenso está al rojo vivo.

U. de Concepción venció a O'Higgins en el final y se aferró al sueño de la permanencia
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La fecha 27 de la Liga de Primera culminó este domingo con un resultado que encendió el fondo de la tabla, pues Universidad de Concepción conquistó tres puntos de oro gracias a un agónico 3-2 sobre O'Higgins en el "Ester Roa".

Unas horas antes, Cobresal perdió con Universidad de Chile y le abrió la puerta al "Campanil" para acortar distancia. Pese a esa "ayuda", la presión aumentó en el partido siguiente del día, con triunfo del colista Unión La Calera frente a Huachipato.

El cuadro penquista pegó dos veces seguidas al final de un deslucido primer tiempo: Cristopher Mesías abrió la cuenta a los 38' y Harol Salgado aumentó prácticamente de inmediato, a los 41.

Sin embargo, O'Higgins alcanzó a encontar la fórmula para descontar antes del descanso, con un tiro libre que Esteban Moreira conectó de cabeza (45+1').

A los 71 minutos Tomás Avilés firmó el empate y parecía que el encuentro se abría a favor de O'Higgins. Pero la UdeC sacó la varita y a los 89', gracias a Moisés González, se quedó con una victoria emotiva y probablemente decisiva.

El triunfo de Universidad de Concepción es significativo porque alcanzó los 26 puntos, evitó ser desplazado al último puesto por Unión La Calera (24) y quedó a solo un punto de Cobresal (26).

De paso, mantuvo vivo el peligro matemático de descenso para O'Higgins, que es 12° con 31 unidades.

Revisa en vivo la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo  (CAMPEON) 27 61 +29 Libertadores
2 U. de Chile  27 51 +25 Libertadores
3 Universidad Católica 27 49 +19 Duelo Chile 4
4 Deportes Limache 27 40 +8 Sudamericana
5 Everton 27 40 +8 Sudamericana
6 Coquimbo 27 38 +3 Sudamericana
7 Palestino 27 38 +1 -
8 Deportes Concepción 27 38 0 -
9 Deportes La Serena 27 37 -2 -
10 Huachipato 27 36 -6 -
11 Ñublense  27 35 -10 -
12 O'Higgins 27 31 -10 -
13 Audax Italiano 27 30 -5 -
14 Cobresal  27 27 -11 -
15 U. de Concepción 27 26 -27 Descenso
16 Unión La Calera 27 24 -19 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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