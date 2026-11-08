U. de Concepción venció a O'Higgins en el final y se aferró al sueño de la permanencia
A falta de tres fechas, la lucha por evitar el descenso está al rojo vivo.
A falta de tres fechas, la lucha por evitar el descenso está al rojo vivo.
La fecha 27 de la Liga de Primera culminó este domingo con un resultado que encendió el fondo de la tabla, pues Universidad de Concepción conquistó tres puntos de oro gracias a un agónico 3-2 sobre O'Higgins en el "Ester Roa".
Unas horas antes, Cobresal perdió con Universidad de Chile y le abrió la puerta al "Campanil" para acortar distancia. Pese a esa "ayuda", la presión aumentó en el partido siguiente del día, con triunfo del colista Unión La Calera frente a Huachipato.
El cuadro penquista pegó dos veces seguidas al final de un deslucido primer tiempo: Cristopher Mesías abrió la cuenta a los 38' y Harol Salgado aumentó prácticamente de inmediato, a los 41.
Sin embargo, O'Higgins alcanzó a encontar la fórmula para descontar antes del descanso, con un tiro libre que Esteban Moreira conectó de cabeza (45+1').
A los 71 minutos Tomás Avilés firmó el empate y parecía que el encuentro se abría a favor de O'Higgins. Pero la UdeC sacó la varita y a los 89', gracias a Moisés González, se quedó con una victoria emotiva y probablemente decisiva.
El triunfo de Universidad de Concepción es significativo porque alcanzó los 26 puntos, evitó ser desplazado al último puesto por Unión La Calera (24) y quedó a solo un punto de Cobresal (26).
De paso, mantuvo vivo el peligro matemático de descenso para O'Higgins, que es 12° con 31 unidades.
Revisa en vivo la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo (CAMPEON)
|27
|61
|+29
|Libertadores
|2
|U. de Chile
|27
|51
|+25
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|27
|49
|+19
|Duelo Chile 4
|4
|Deportes Limache
|27
|40
|+8
|Sudamericana
|5
|Everton
|27
|40
|+8
|Sudamericana
|6
|Coquimbo
|27
|38
|+3
|Sudamericana
|7
|Palestino
|27
|38
|+1
|-
|8
|Deportes Concepción
|27
|38
|0
|-
|9
|Deportes La Serena
|27
|37
|-2
|-
|10
|Huachipato
|27
|36
|-6
|-
|11
|Ñublense
|27
|35
|-10
|-
|12
|O'Higgins
|27
|31
|-10
|-
|13
|Audax Italiano
|27
|30
|-5
|-
|14
|Cobresal
|27
|27
|-11
|-
|15
|U. de Concepción
|27
|26
|-27
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|27
|24
|-19
|Descenso