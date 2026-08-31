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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Arnaldo Castillo cobró revancha y puso el empate de O'Higgins ante la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero había lamentado un gol anulado en el segundo tiempo.

[VIDEO] Arnaldo Castillo cobró revancha y puso el empate de O'Higgins ante la UC
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O'Higgins volvió a golpear por la vía aérea y llegó al 2-2 en su visita a Universidad Católica por la fecha 21 de la Liga de Primera.

Arnaldo Castillo, que anteriormente tuvo un gol anulado por falta penal previa a favor de los "cruzados", anotó con golpe de cabeza a los 70' para equiparar las cifras y encender la recta final en el Claro Arena.

- Revisa el gol:

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