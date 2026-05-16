Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago9.5°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Bernedo desvió un misil de "Popín" Castro y el palo terminó por salvar a la UC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Limache estuvo cerca de encontrar el empate en Quillota.

[VIDEO] Bernedo desvió un misil de
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Daniel "Popín" Castro remató con potencia buscando el empate ante Universidad Católica y el arquero Vicente Bernedo desvió en primera instancia, y después el palo terminó por evitar el gol de Deportes Limache en Quillota, en el duelo de la fecha 12 de la Liga.

Revisa el disparo al palo de "Popín" Castro ante la UC:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada