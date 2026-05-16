[VIDEO] Bernedo desvió un misil de "Popín" Castro y el palo terminó por salvar a la UC

Daniel "Popín" Castro remató con potencia buscando el empate ante Universidad Católica y el arquero Vicente Bernedo desvió en primera instancia, y después el palo terminó por evitar el gol de Deportes Limache en Quillota, en el duelo de la fecha 12 de la Liga.

Revisa el disparo al palo de "Popín" Castro ante la UC: