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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Campos López superó la marca de Vidal y anotó un golazo para La Calera ante Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los cementeros madrugaron a los albos en el "Nicolás Chahuán".

[VIDEO] Campos López superó la marca de Vidal y anotó un golazo para La Calera ante Colo Colo
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Unión La Calera madrugó a Colo Colo en el "Nicolás Chahuán", en el duelo por la fecha 18 de la Liga de Primera, con un golazo de Matías Campos López.

El delantero recibió una excelente habilitación de Cristopher Díaz y le ganó la marca a Arturo Vidal, quedando en posición para rematar por encima del arquero Gabriel Maureira, quien se quedó parado viendo como la pelota entraba en el arco.

Revisa el golazo de Campos López a Colo Colo:

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