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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Concepción liquidó el partido ante la UC con gol del central Norman Rodríguez

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El uruguayo anotó su primer tanto con la camiseta lila.

[VIDEO] Concepción liquidó el partido ante la UC con gol del central Norman Rodríguez
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Deportes Concepción cerró un partido redondo ante Universidad Católica con el 3-0 definitivo, obra del defensor Norman Rodríguez al minuto 69 de juego.

El zaguero uruguayo anotó su primer gol en el cuadro penquista con un cabezazo que cerró la cuenta en el "Ester Roa" por la fecha 17 de la Liga de Primera.

- Revisa la anotación del "León de Collao":

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