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[VIDEO] El golazo de Chiaverano que abrió la cuenta en el duelo de Audax y la UC
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El cuadro itálico supo pegar primero en La Florida.
El cuadro itálico supo pegar primero en La Florida.
Mediante un notable remate desde fuera del área al minuto cuatro de juego, Giovani Chiaverano inauguró el marcador para Audax Italiano en su duelo con Universidad Católica por la fecha 9 de la Liga de Primera.
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