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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] El golazo de Chiaverano que abrió la cuenta en el duelo de Audax y la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro itálico supo pegar primero en La Florida.

[VIDEO] El golazo de Chiaverano que abrió la cuenta en el duelo de Audax y la UC
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Mediante un notable remate desde fuera del área al minuto cuatro de juego, Giovani Chiaverano inauguró el marcador para Audax Italiano en su duelo con Universidad Católica por la fecha 9 de la Liga de Primera.

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