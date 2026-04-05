[VIDEO] Fernando De Paul se lució con atajada a un potente disparo de Leonardo Valencia

El portero albo Fernando De Paul se lució con atajada para evitar la apertura de la cuenta para Deportes Concepción ante Colo Colo, tras un potente disparo de Leonardo Valencia.

A los 33 minutos, el volante lila sacó un remate de larga distancia que exigió al máximo al "Tuto", quien, con una notable volada y utilizando ambas manos, logró despejar el balón.