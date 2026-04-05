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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Fernando De Paul se lució con atajada a un potente disparo de Leonardo Valencia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El portero albo evitó la apertura de la cuenta para Deportes Concepción

[VIDEO] Fernando De Paul se lució con atajada a un potente disparo de Leonardo Valencia
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El portero albo Fernando De Paul se lució con atajada para evitar la apertura de la cuenta para Deportes Concepción ante Colo Colo, tras un potente disparo de Leonardo Valencia.

A los 33 minutos, el volante lila sacó un remate de larga distancia que exigió al máximo al "Tuto", quien, con una notable volada y utilizando ambas manos, logró despejar el balón.

 

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