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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Funes Mori habilitó con gran pase y Waterman sacudió a la U con letal contragolpe

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El panameño anotó el segundo de los penquistas.

[VIDEO] Funes Mori habilitó con gran pase y Waterman sacudió a la U con letal contragolpe
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Universidad de Concepción anotó el 2-0 parcial sobre Universidad de Chile en el "Ester Roa", con un letal contragolpe que armó Rogelio Funes Mori y ejecutó Cecilio Waterman.

Los penquistas recuperaron la pelota en campo propio y Funes Mori metió un gran pase a Waterman, quien se fue directo desde la media cancha hasta el área de la U, superando el marcaje de Bianneider Tamayo y la cobertura de Gabriel Castellón para rematar con la zurda (16').

Revisa el pase de Funes Mori y el golazo de Waterman para el gol de la U. de Conce ante la U:

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