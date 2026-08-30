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[VIDEO] Funes Mori habilitó con gran pase y Waterman sacudió a la U con letal contragolpe
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El panameño anotó el segundo de los penquistas.
El panameño anotó el segundo de los penquistas.
Universidad de Concepción anotó el 2-0 parcial sobre Universidad de Chile en el "Ester Roa", con un letal contragolpe que armó Rogelio Funes Mori y ejecutó Cecilio Waterman.
Los penquistas recuperaron la pelota en campo propio y Funes Mori metió un gran pase a Waterman, quien se fue directo desde la media cancha hasta el área de la U, superando el marcaje de Bianneider Tamayo y la cobertura de Gabriel Castellón para rematar con la zurda (16').
Revisa el pase de Funes Mori y el golazo de Waterman para el gol de la U. de Conce ante la U: