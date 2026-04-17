Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Gonzalo Sosa anotó un golazo para abrir el marcador para Limache frente a U. de Conce

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero argentino remató desde el borde del área.

[VIDEO] Gonzalo Sosa anotó un golazo para abrir el marcador para Limache frente a U. de Conce
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero argentino, Gonzalo Sosa anotaba un golazo desde el borde del área para abrir el marcador a favor de Deportes Limache frente a Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña Fernández" por la décima fecha de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada