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[VIDEO] Gonzalo Sosa anotó un golazo para abrir el marcador para Limache frente a U. de Conce
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero argentino remató desde el borde del área.
El delantero argentino remató desde el borde del área.
El delantero argentino, Gonzalo Sosa anotaba un golazo desde el borde del área para abrir el marcador a favor de Deportes Limache frente a Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña Fernández" por la décima fecha de la Liga de Primera.